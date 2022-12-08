«Все посдавал к чертовой матери»: мать Бута о политике Байдена Мать Виктора Бута осудила Байдена за то, что он «сдал» Украину и США

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мать Виктора Бута Лариса осудила президента США Джо Байдена за то, что он «сдал» Украину и Америку. Как передает RT, женщина возмутилась тем, что глава страны не думает о чужих детях, «которых держат как в зверинце», хотя о своем сыне Хантера беспокоится.

Хоть бы подумал за чужих детей, которых там держат, как в зверинце. Хоть бы за этих подумал. И Украину сдал, и Америку — все посдавал к чертовой матери, — сказала Бут.

Ранее женщина поблагодарила президента России Владимира Путина за возвращение сына. Кроме того, женщина выразила благодарность МИД и руководителю ведомства Сергею Лаврову.

Бут находился в заключении в США почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Белого дома в 2008 году, после чего вывезли в Вашингтон. Россиянин обвинялся в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Бут в свою очередь отвергал обвинения.

8 декабря после обмена Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала, что обоих помиловали перед обменом. Она добавила, что главная заслуга обмена принадлежит спецслужбам РФ, и назвала это новогодним подарком.

В МИД России сообщили, что обмен Грайнер на Бута произошел в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Самолет с бизнесменом приземлится во Внуково.