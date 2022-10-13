«Все печально»: Лига защиты врачей о ситуации с дефицитом медработников Общественник Гальперин: врачи уходят из профессии из-за низких зарплат и «оптимизации»

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В России наблюдается дефицит медицинских работников, который составляет порядка 100 тысяч человек, рассказал в беседе с «Радио 1» глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин. По его словам, нехватка врачей довольно сильно ощущается: человек может даже не дождаться приема врача. Общественник добавил, что специалисты уходят из профессии не только из-за низких зарплат, но и из-за провальной «оптимизации» 2010 года, за которую до сих пор никто не понес ответственности, а также потому, что здравоохранение не является приоритетной отраслью в государстве.

Пока у нас здравоохранение не станет приоритетной отраслью в государстве, пока не будет переведено решение проблем на усмотрение тех, кто занимается работой в этой сфере, пока не будет диалога с пациентами, ситуация будет ухудшаться. Сейчас я не вижу сдвигов в этом направлении, поэтому медработники уходят в другие специальности. <...> Поэтому в системе здравоохранения все достаточно печально, — отметил эксперт.

По словам Гальперина, проблема дефицита медработников усугубилась в период оптимизации и реформы здравоохранения, которую впоследствии признали ошибочной. Общественник отметил, что даже после отмены реформы фактически ситуацию никто так и не исправил.

В период с начала мобилизации в России до конца сентября, как сообщалось ранее, количество вакансий для медицинского персонала по сравнению с аналогичным периодом августа увеличилось вдвое. Врачи не только высококвалифицированные специалисты, способные работать за рубежом, но и военнообязанные. В силу последней волны эмиграции клиники, и раньше не испытывавшие перенасыщения кадрами, сталкиваются с дополнительной нехваткой персонала, решить которую пока не удается.