Школьные линейки в Санкт-Петербурге пройдут на улице

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о проведении всех школьных линеек 1 сентября на открытом воздухе из-за распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на совещании с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой.

По словам главы Северной столицы, при подготовке к новому учебному году были выполнены все требования Роспотребнадзора.

Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе для отдельных параллелей классов, — приводит слова Беглова администрация Санкт-Петербурга.

Губернатор подчеркнул, что власти создали все условия для безопасного пребывания детей. Так, на входе в образовательные учреждения у учеников будут измерять температуру при помощи бесконтактных термометров. Кроме того, будет сохранён режим разобщения классов и групп детей, а столовую школьники будут посещать по графику.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебный год в российских школах начнётся в режиме очных занятий. Он добавил, что Минпросвещения контролирует обеспечение безопасности в учебных организациях.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых. Беглов позже заявил, что выпускников предупреждали о рисках на празднике. Им говорили, что «окончательный выбор остаётся за ними».