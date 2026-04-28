Все думали, я спятил, когда мешал лосось с клубникой, — теперь этот салат готовлю каждое лето

Этот салат — смелый эксперимент, который оправдывает себя на все сто. Казалось бы, копченая рыба и ягоды? Но именно их контраст — соленый и сладкий, дымный и свежий — в дуэте с анисовыми нотками фенхеля рождает удивительно целостный и изысканный вкус.

Что понадобится

Филе копченого лосося (подкопченого) — 200 г, клубника — 150 г, кочан фенхеля — 1 шт. (небольшой), листья салата (микс или айсберг) — 100 г, оливковое масло — 3 ст. л., жидкий мед — 1 ч. л., дижонская горчица — 1 ч. л., бальзамический уксус — 1 ст. л., соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Лосось нарезаю тонкими ломтиками. Клубнику мою, тщательно обсушиваю на бумажном полотенце, удаляю плодоножки и нарезаю половинками или четвертинками. Фенхель очищаю от верхнего слоя, шинкую максимально тонко на мандолине или острым ножом.

Листья салата промываю, сушу и рву руками на удобные для еды кусочки. Для заправки в отдельной емкости взбиваю вилкой или венчиком оливковое масло с медом, горчицей и бальзамическим уксусом до состояния эмульсии, слегка солю и перчу (помня о солености лосося).

В большой миске заправляю салатные листья половиной соуса и аккуратно перемешиваю. Выкладываю эту основу на сервировочное блюдо.

Сверху красиво распределяю ломтики лосося, дольки клубники и лепестки фенхеля. Поливаю оставшимся соусом и немедленно подаю.