ВС РФ пресекли попытку ВСУ провести разведку боем под Авдеевкой Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Авдеевском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что на Авдеевском направлении штурмовая группа ВСУ попыталась провести разведку боем. Ответным огнем она была остановлена и отступила с потерями, отметил он с беседе с ТАСС.

На Авдеевском направлении противником была предпринята попытка провести разведку боем. Штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить, — рассказал офицер.

Он добавил, что артиллеристы группировки «Юг» поразили огнем орудий пункты временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Речь идет о районе населенных пунктов Ласточкино и Авдеевка, уточнил Астафьев.

Также, по его словам, в районе Верхнеторецкого из ЗРК «Оса-АКМ» сбит украинский беспилотник типа «Фурия».

Ранее боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник рассказал, что украинских минометчиков под Авдеевкой накрыло огнем собственной и российской авиации. Он отметил, что летчики ВСУ отстреляли по своим военным полные боекомплекты. Военнослужащий признался, что его порадовала такая «меткость» воздушных сил Украины.