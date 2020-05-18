Врачи России запустили флешмоб из-за отсутствия выплат во время пандемии

https://static.news.ru/photo/37422a0a-98f5-11ea-baaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики в регионах РФ обвинили губернаторов в отсутствии обещанных выплат за работу с коронавирусными пациентами и запустили флешмоб.

Теперь главной темой стал не призыв оставаться дома, а просьба выплатить положенные государством деньги за работу во время пандемии коронавируса, передаёт телеканал «360».

Издание опубликовало видео, на котором медики Белгородской области вышли на улицу и записали обращение к президенту страны.

Во флешмобе также приняли участие и врачи из Краснодарского края.

Медики Кемеровской области обратились к главе региона с требованием объяснить, почему им не выплачивают положенные деньги.

По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, за все невыплаты будут отвечать лично губернаторы. Он назвал такое поведение постыдным.

Есть чёткое указание президента. Когда он даёт команду, то она должна неукоснительно исполняться. За это лично должны отвечать губернаторы. Это стыдно, когда медработники устраивают такие флешмобы. Люди рискуют своими жизнями, а им начинают подсчитывать, сколько они по факту работали, а сколько отдыхали, — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что все проблемы с выплатами должны быть ликвидированы в ближайшее время, а глава государства призовёт к ответу каждого руководителя субъекта, где были выявлены нарушения.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.