Врачи прокомментировали фильм Шихман о больницах

https://static.news.ru/photo/8bb84c9a-950d-11ea-9e10-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шихман Фото: Ирина Шихман/facebook.com

Журналисты изучили фильм Ирины Шихман о больницах в Подмосковье и решили собрать информацию, которая осталась за кадром. В частности, они опросили медиков из клиник в Реутове, Ивантеевке, Пушкино и Солнечногорске.

Так, одна из героинь фильма Шихман пожаловалась на строительство перегородок в медучреждении. Однако главный врач ЦГКБ Реутова Гарик Хачатрян заявил, что они критически необходимы. По его словам они отделяют «чистую» зону от «грязной».

Для того чтобы не допускать распространения инфекции на другие зоны, где работают наши сотрудники, было принято решение поставить перегородку, — цитирует медика телеканал «360».

Также главврач прокомментировал слухи о том, что медперсонал стирает одноразовые защитные костюмы. По его словам, это делалось один раз в целях эксперимента.

На странные кадры в фильме обратили внимание в Минздраве Подмосковья. Эксперты заявили, что здание, которое якобы называют больницей Пушкино не имеет фактического отношения к учреждению. Аналогичная ситуация произошла и с больницей в Ивантеевке.

В здании, которое демонстрируется в кадре, не оказывается медицинская помощь жителям. На данный момент решается вопрос о его реконструкции или сносе, поэтому оно временно используется как складское помещение, в том числе для складирования средств индивидуальной защиты, — отметили в Минздраве.

Как информировал NEWS.ru, в декабре 2019 года Ирина Шихман была номинирована на звание «Интервьюер года». Конкуренцию ей составили Юрий Дудь, Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Татьяна Мингалимова, Алексей Пивоваров, Николай Солодняков и Елизавета Осетинская.