Общество

Врачи оценили состояние пострадавших при пожаре в больнице в Татарстане

12:14, 23 мая 2020
Фото: mchs.tatarstan/vk.com

Пострадавшие во время пожара в центральной районной больнице Зеленодольска находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, два человека были госпитализированы с ожогами лёгкой и средней степени тяжести.

Ещё один пациент, получивший отравление продуктами горения, чувствует себя хорошо, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура начала проверку по факту гибели людей в Зеленодольской ЦРБ Татарстана. В результате происшествия три человека погибли, трое госпитализированы, 88 эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», его расследование также взято под контроль прокуратурой.

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