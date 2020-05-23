Врачи оценили состояние пострадавших при пожаре в больнице в Татарстане

Пострадавшие во время пожара в центральной районной больнице Зеленодольска находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
По данным ведомства, два человека были госпитализированы с ожогами лёгкой и средней степени тяжести.
Ещё один пациент, получивший отравление продуктами горения, чувствует себя хорошо, — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура начала проверку по факту гибели людей в Зеленодольской ЦРБ Татарстана. В результате происшествия три человека погибли, трое госпитализированы, 88 эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», его расследование также взято под контроль прокуратурой.