Врачи оценили состояние пострадавших при пожаре в больнице в Татарстане

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Наличие у человека с положительным анализом на коронавирус иммуноглобулинов группы М говорит о том, что он находится на ранней стадии болезни. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, такой человек должен быть на карантине.

Безусловно, при наличии иммуноглобулинов М заразившийся, не больной, я повторяю, заразившийся, может быть, он никогда не станет больным, должен находиться на карантине, пока не разрешится этот вопрос, заболеет он или...