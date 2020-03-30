https://static.news.ru/photo/3ff8bd92-721e-11ea-8c68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи не могут спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад из-за несоблюдения россиянами карантина. Эти объективные и вполне достаточные для предотвращения заражения меры игнорируются целым кругом населения.

Такой факт констатировал военный врач, председатель исполкома астраханского отделения «Справедливой России» Сергей Кодюшев.

Люди, приезжая из-за границы, не изолируются, не говорят, что потенциально опасны. Они ходят по друзьям, родственникам, передвигаются из региона в регион. Сейчас, когда по всей стране объявлен карантин, россияне продолжают гулять в парках, выезжают на шашлыки, — цитирует врача URA.RU.

Всё это создаёт более тяжёлый прогноз, чем мог бы быть в России, делает вывод военный медик.

До этого доктора предполагали, что пик коронавируса в России пройдёт через месяц. Но количество заболевших при этом никто не уточнял, потому что это невозможно.

Кодюшев считает, что число заражённых коронавирусом вполне может быть больше, чем приводит официальная статистика. Дело в том, что заболевшими считают только тех, кто обратился к врачу и получил положительный результат по коронавирусу.

На самом деле, примерно 70% населения получит активный иммунитет против коронавируса либо бессимптомно совсем, либо с симптомами легкой простуды, — говорит военврач.

На сегодня в России подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 человек. В 65 регионах выявлено 1 534 случая заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шумная компания молодых людей в первый день карантина устроила танцы с шашлыками на Воробьёвых горах в Москве. Молодёжь собралась на тусовку вечером, они приехали на машинах и на всю громкость включили музыку.