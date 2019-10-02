Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и перегрузок. В видеообращении завотделением Ирина Петрова рассказала, что за последний год из отделения по этим причинам уволились уже пять врачей.
Врачей нет, мы не можем закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу, — заявила она в ролике, размещённом на YouTube.
Медики требуют оплачивать сверхурочную работу и нанять новых врачей вместо уволившихся.
Как писал News.ru, врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить. Ранее они записали видеообращение, в котором требовали отстранить нового директора учреждения и обеспечить прозрачность начисления зарплаты. Доктора пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» в переполненных палатах. По их словам, новое руководство медучреждения вынуждает увольняться неугодных сотрудников.
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