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РФ заняла 48-е место в рейтинге паспортов мира по версии компании Henley & Partners. Ранжирование соответствует возможностям беспрепятственного доступа гражданам этого государства в другие страны.

Так, россияне могут без виз посетить 117 государств. Ранее Россия занимала 51-е место этого списка. Изменение произошло за счёт взаимной отмены виз со Сьерра-Леоне. Лидерами перечня являются Япония и Сингапур....