«Вы звоните, а врач тем временем уже идёт к автомобилю» Почему вызов врача на дом — это действительно удобно

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Даже если возникли очевидные проблемы со здоровьем, люди, как правило, не спешат обращаться в лечебное учреждение. У кого-то нет времени, кому-то повод кажется недостаточно серьезным, кого-то останавливает риск «подхватить» инфекцию. Кроме того, есть категория маломобильных граждан, которым сложно добраться до клиники — это мамы с маленькими детьми, люди в возрасте, люди с ограниченными возможностями. Выходом из положения может быть вызов врача на дом. NEWS.ru поговорил с главным врачом скорой медицинской помощи и службы вызова на дом «СМ-Клиника» Ольгой Губкиной о том, как вызвать врача, какого профиля специалисты приезжают и какие услуги могут быть оказаны на дому.

— Ограничен ли визит врача по времени? Не получится ли так, что врач приедет «на пять минут»?

— Нет, этого не стоит бояться. Во время визита врач уточняет жалобы, собирает анамнез, проводит осмотр, назначает лечение, выдаёт заключение. При этом специалист уделяет больному столько времени, сколько это необходимо, — какого-то лимита не предусмотрено.

— Для постановки диагноза врачу часто требуется выполнить диагностику. Как быть с этим?

— Да, при необходимости назначаются диагностические лабораторно-инструментальные исследования, многие из которых можно сделать не выходя из дома.

У терапевта всегда в наличии экспресс-тесты на такие инфекционные заболевания, как COVID-19, грипп, стрептококк. В домашних условиях можно измерить уровень глюкозы в крови, сделать тропониновый тест для исключения инфаркта миокарда, сдать анализ мочи по восьми параметрам. Наши специалисты приезжают для взятия анализов крови (общего, биохимического, коагулограммы, на гормоны, онкомаркеры), забора мазков, взятия соскобов, сбора мокроты. Врачи в домашних условиях проводят различные виды функциональной диагностики (ЭКГ, ЭЭГ, холтеровское мониторирование, СМАД), исследования по узким направлениям: офтальмоскопию, дерматоскопию, риноскопию, отоскопию.

Не так давно у нас появилась новая услуга — проведение аудиометрии (проверки слуха) на дому. Эта опция очень востребована у пациентов, перенесших травму головы, а также у людей преклонного возраста.

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— А если, например, потребовалось УЗИ?

— Выполнить качественное ультразвуковое обследование на дому тоже не проблема. Мы используем один из наиболее мощных портативных сканеров, оснащенный датчиками высокой плотности и большим ЖК-монитором. Нашим пациентам доступны УЗ-исследования органов брюшной полости, почек, надпочечников, органов малого таза и мошонки у мужчин, органов малого таза у женщин, УЗИ сердца, щитовидной железы, молочных желез, УЗИ сосудов и другие.

— Какие процедуры может предложить врач?

— Различные, включая выполнение медикаментозных блокад, снятие послеоперационных швов, установку и замену мочевых катетеров, цистостом. Вместо врача пациенты могут вызвать на дом медсестру или фельдшера скорой помощи для введения лекарственных препаратов, в том числе посредством капельницы.

— Какие еще, скажем так, узкие услуги могут быть оказаны на дому?

— Весьма востребованы на дому услуги массажиста. Чаще всего запросы приходят от пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения, а также проходящих реабилитацию после эндопротезирования, артроскопии и других манипуляций.

Массаж — весьма эффективный метод терапии, он оказывает комплексное лечебное воздействие на организм: усиливается кровообращение, улучшается отток лимфы, укрепляется иммунная система. Наши специалисты владеют различными техниками массажа: классическим, точечным, спортивным, антицеллюлитным.

— Сколько времени ждать врача?

— Врач постарается приехать как можно быстрее. Мы понимаем, что многие пациенты нуждаются в быстром осмотре и многие процедуры нельзя отложить. Поэтому сделаем все возможное, чтобы вы не ждали долго. Иногда бывает так, что пациент еще звонит, а врач уже взял свой саквояж и спускается к автомобилю. Не всегда, разумеется, поскольку вызовов довольно много — учитывая, что снег и холодная погода сделала некоторых из нас менее мобильными и с приходом холодов стало больше вирусных заболеваний. Но тем не менее реагировать на вызовы стараемся оперативно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



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