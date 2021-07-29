Врач рассказала, в какую руку делать прививку от коронавируса

Выбор плеча, куда лучше делать прививку от коронавируса, значения для эффективности и безопасности вакцинации не имеет. Об этом «МК в Новосибирске» рассказала главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Медик отметила, что по санитарным правилам вакцина от COVID-19 должна вводиться внутримышечно в область дельтовидной мышцы плеча. В какую именно руку, выбирает врач или пациент. Многие вакцинируемые предпочитают подставлять недоминирующую руку, чтобы в случае боли в плече после прививки у них не снизилась работоспособность.

Это не принципиально. В любом случае, боль в месте инъекции не настолько сильная, что пациент не сможет совершать привычные действия, — сказала она.

Ивлева также пояснила, что вакцину можно ставить и в разные руки: один компонент в одну, а через 21 день — в другую.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не могут справиться с пандемией из-за «не столь высоких» темпов вакцинации. По его словам, только вакцинирование определённого количества всех граждан страны поможет «обуздать эту заразу».