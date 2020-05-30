Врач рассказала, от чего зависит сила второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/62eac0a2-a24d-11ea-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сила второй волны коронавируса в России будет зависеть от наличия вакцины. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова. По её словам, это напрямую повлияет на процент людей, у которых будет иммунитет к вирусу.

Какой будет вторая волна и потребуются ли ограничения столь серьёзные, будет зависеть <...> от наличия или отсутствия вакцины. Если вакцина будет создана, соответственно, возрастёт иммунная прослойка населения и не потребуются такие ограничительные мероприятия, — сообщила она в интервью РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, режим ограничений на территории Москвы будет сохраняться до появления вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В России число заболевших в России увеличилось на 8952 и достигло 396 575. Как сообщает федеральный оперативный штаб, за последние сутки выздоровели 8212 россиян. Таким образом, их общее число достигло 167 469. общее число летальных исходов составило 4555.