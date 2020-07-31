Врач рассказала о самых опасных для детей растениях

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева перечислила растения, которые опасны для здоровья и жизни детей. В список вошли виды, которые взрослые привыкли считать безобидными.
По словам медика, которые
Одинаева перечислила главные симптомы отравления ядовитым растением. Это бледность, тошнота, рвота, слабость, болезненные ощущения в животе и головная боль. При появлении этих признаков следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее NEWS.ru писал о рекомендациях педиатра по соблюдению гигиены на детских площадках.
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