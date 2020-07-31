Общество

Врач рассказала о самых опасных для детей растениях

13:48, 31 июля 2020
Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева перечислила растения, которые опасны для здоровья и жизни детей. В список вошли виды, которые взрослые привыкли считать безобидными.

По словам медика, которые приводит KP.RU, детям следует держаться подальше от борщевика, волчьего лука, болиголова пятнистого, белены и ландыша. Последний может вызвать остановку сердца. Педиатр уточнила, что у ландыша ядовито всё: стебли, листья, ягоды и цветы. Ребёнок, съевший часть растения, может пережить замедление сердечного ритма и даже остановку сердца.

Одинаева перечислила главные симптомы отравления ядовитым растением. Это бледность, тошнота, рвота, слабость, болезненные ощущения в животе и головная боль. При появлении этих признаков следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее NEWS.ru писал о рекомендациях педиатра по соблюдению гигиены на детских площадках.

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