Названо главное правило детской гигиены на игровых площадках

https://static.news.ru/photo/483cf330-c523-11ea-88b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Обращать внимание на чистоту рук — главное правило гигиены для детей на игровых площадках и в парках, заявил завкафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Борис Блохин.

Необходимо просто мыть руки. Если нет возможности, то у родителей должны быть антисептические влажные салфетки. Это очень важно. Это спасает практически от всех респираторных инфекций, — отметил Блохин, слова которого приводит «Москва 24».

Кроме того, врач призвал родителей приучить детей не касаться глаз, ушей, носа и рта грязными руками, ввиду того, что большинство респираторных заболеваний передается через слизистую оболочку. По мнению Блохина, проконтролировать контакт с другими детьми невозможно. Тем не менее, если дети заразятся чем-то в школе, это позволит получить популяционный иммунитет.

Сейчас заболеваемость довольно низкая. Мы сейчас не видим вспышек заболевания коронавирусом у детей в Москве, мы не видим больных в детских поликлиниках столицы, как было в марте — апреле. Это послабление свидетельствует о том, что эпидемиологический жесткий контроль, который в настоящее время есть, уже не нужен, — подытожил Блохин.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице отменяются почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, с 13 июля все работники могут возвращаться в офисы. При этом администрации предприятий и организаций вправе самостоятельно продлить дистанционный режим работы.

Студенты вновь могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки.

В столице вновь начинают работать аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры. Разрешена также работа дискотек при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.

Что касается масочного режима, то при нахождении на улицах он носит рекомендательный характер. Требование относительно обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и помещениях остаётся.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели — 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболели, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелились, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. За последние сутки вылечились от COVID-19 2960 граждан. Общее число исцелившихся достигло 504 021.