Врач рассказала о мерах профилактики пыльцевой аллергии Врач Морозова посоветовала аллергикам заранее готовиться к сезону цветения

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Насморк, чиханье, заложенность носа, зуд в глазах и слезотечение, повторяющиеся ежегодно в одно и то же время, могут свидетельствовать о том, что у человека пыльцевая аллергия, рассказала РИАМО аллерголог МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Морозова. При этом медик уточнила, что для подтверждения этого предположения надо сдать необходимые анализы, так как похожая симптоматика есть и при других заболеваниях.

В нашей полосе весной обострение сезонной пыльцевой аллергии вызывает цветение деревьев: ольхи, лещины и, в первую очередь, березы. В первой половине лета в нашей полосе активно цветут злаковые травы: тимофеевка, мятлик, овсяница и их родственники по семейству. Во второй половине лета — сорные травы, такие как полынь, лебеда, — рассказала специалист.

Аллерголог посоветовала готовиться к периоду цветения заранее, не дожидаясь выраженного обострения. Так, за одну-две недели надо начинать принимать антигистаминные препараты второго поколения, сочетая их с каплями и спреями в нос. Кроме того, важно регулярно проводить уборку помещений и использовать очистители воздуха. Также эксперт рекомендует аллергикам в этот период меньше находиться на природе.

К сожалению, радикальных средств борьбы с аллергией, чтобы пролечиться, желательно быстро, и на всю оставшуюся жизнь гарантированно забыть о данной проблеме, пока не изобрели. Но работы по созданию препаратов ведутся, и надеемся, что сможем в будущем их применять, — резюмировала аллерголог.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала продукты, которые могут усилить весеннюю аллергию. По словам специалиста, это, в первую очередь, бананы, апельсины и помидоры.