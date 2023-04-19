Названы продукты, которые могут усилить весеннюю аллергию Диетолог Королева посоветовала отказаться от бананов в период весенней аллергии

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В период весенней аллергии лучше отказаться от некоторых видов овощей и фруктов, в том числе от бананов, апельсинов и томатов, посоветовала врач-диетолог Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что некоторые продукты могут негативно сказываться на организме, усиливая проявление аллергии у человека.

Есть немало овощей и фруктов, которые могут давать и усиливать аллергические проявления у человека. Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей, — отметила врач.

По словам диетолога, вызвать или усилить аллергию могут кофе, алкоголь и шоколад. В период цветения лучше исключить эти продукты из своего рациона. Королева также рекомендует временно отказаться от меда, моркови, картофеля, болгарского перца, орехов, морепродуктов, арахиса, куриных яиц и молочных продуктов. Кроме того, негативно отразиться на аллергической реакции может содержание в составе глютена. Врач советует исключить жареные и соленые блюда и фастфуд, так как они будут раздражать иммунную систему.

Если есть реакция на пыльцу березы, нужно отказаться от косточковых продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. Это яблоки, груши, персики, слива, вишня и черешня. Мелкие косточки есть в составе киви, — заключила специалист.

Врач-аллерголог Владимир Болибок ранее посоветовал аллергикам в период цветения носить медицинские маски и очки, чтобы минимизировать контакт с раздражителями. По его словам, симптоматика проявляется только тогда, когда человек взаимодействует с аллергенами или находится рядом с ними.