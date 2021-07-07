Врач рассказала, кому рекомендован «Спутник Лайт»

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в будущем подойдёт некоторым взрослым и несовершеннолетним. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

В настоящее время «Спутник Лайт» применяется для ревакцинации россиян, а также для первичной вакцинации мигрантов.

Как объяснила медик, раньше все прививки «лайт» изготавливали для ослабленных детей, детей с серьёзными заболеваниями и аллергиями.

За «Спутником Лайт» будущее на ревакцинацию и для детей. Взрослым-аллергикам тоже подойдёт она, а таких достаточно много. Также людям с ревматоидным артритом, всем с серьёзными заболеваниями подойдёт, — сказала Лапа.

Ранее вирусолог, профессор центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил, что прививаться препаратом «Спутник Лайт» лучше в порядке ревакцинации, иначе его эффективность будет низкой.