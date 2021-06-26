Вирусолог назвал условие эффективности вакцины «Спутник Лайт»

Прививаться препаратом «Спутник Лайт» лучше в порядке ревакцинации, иначе его эффективность будет низкой. Об этом рассказал URA.RU вирусолог, профессор центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Спутник Лайт» можно, конечно, использовать людям, которые не вакцинировались, но реакция будет более слабой. Более слабой, чем при полной вакцинации «Спутником V» двумя компонентами, — пояснил он.

Учёный отметил, что этот нюанс следует учитывать особенно в связи с распространением индийского штамма коронавируса «дельта». Эта разновидность инфекции менее чувствительна к иммунному ответу организма, вызываемому существующими вакцинами.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) профессор вирусологии Александр Чепурнов добавил, что «Спутником Лайт» можно прививаться тем, кто уже переболел COVID.

По его словам, у переболевших даже при введении одного компонента вакцины иммунный ответ выше, чем у людей, которые не заражались ранее коронавирусом и полностью прошли процедуру вакцинации.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Он призвал ускорит вакцинацию россиян, поскольку идёт подъём заболеваемости.