Врач рассказал, кому лучше отказаться от пирсинга Врач Хомяков предупредил о возможности развития аллергии из-за пирсинга

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От пирсинга лучше отказаться при обострении хронических заболеваний, повышенной температуре, инфекционных и кожных заболеваниях и психических расстройствах, предупредил врач Сергей Хомяков. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что прокол может вызвать аллергическую реакцию на металл. В таком случае следует убрать украшение или заменить его на другое.

Чтобы остановить процесс, необходимо убрать этиологический фактор, то есть металл, на который возникает реакция. Возможно, на другой металл иммунная система не будет чрезмерно реагировать, поэтому надо попробовать использовать серьги из другого материала. Лучше, если это будут изделия из золота, платины, серебра, — пояснил врач.

По словам специалиста, место прокола некоторое время может болеть из-за воспалительной реакции. Чтобы не усиливать этот процесс, врач рекомендует не трогать и не поворачивать серьгу первое время. Заживление займет от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от места прокола. Кроме того, важно соблюдать все требования по уходу за пирсингом. Если начинается нагноение, то необходимо обратиться к хирургу, так как существует вероятность инфицирования раны.

При глубоких травмах повышается риск кровотечения, потери чувствительности или вегетативных реакций из-за повреждения нервов. Хомяков советует чаще посещать стоматолога при проколе губ, щек или языка, так как из-за украшения повышается риск сколов и трещин на зубах. Он также рекомендует выбирать для проведения процедуры профессиональный салон с тщательным соблюдением гигиены и использованием стерильных или одноразовых инструментов.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее предупредил, что пирсинг может привести к болям в сердце и желудке, поскольку многолетний контакт металла с ушной раковиной может негативно влиять на системы человека. Специалист не рекомендовал делать пирсинг не только с точки зрения эстетики, но и в виду возможной патологии внутренних органов.