Врач рассказал, как избавиться от стресса при помощи спорта Врач Кондрахин порекомендовал заняться плаванием или бегом, чтобы снять стресс

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Физическая активность поможет россиянам побороть стресс, так как при занятиях спортом снижается гормон стресса кортизол, заявил врач Андрей Кондрахин. Он также порекомендовал периодически менять род деятельности с интеллектуальной на физическую, пишет Lenta.ru.

Отдыхая, нужно менять образ действий и мыслей. Допустим, если вы занимаетесь интеллектуальной деятельностью, то нужно менять деятельность на физическую, — заверил Кондрахин.

По его мнению, физические упражнения помогают избавиться от перенапряжения и придают сил. Вместе с этим медик подчеркнул, что не стоит заставлять себя заниматься спортом. По мнению Кондрахина, важно выделить себе время и регулярно плавать, бегать или кататься на велосипеде.

Это нужно делать это с удовольствием, а не заставлять себя. Специально выделите себе время, делайте регулярно, и через сорок дней вы втянетесь, — резюмировал врач.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что для уменьшения стресса необходимо избавить себя от стереотипов и отправиться в путешествие по России, а также увеличить физические нагрузки. Эксперт также отметил, что для этого также следует исключить алкоголь и снизить потребление негативной информации. Он добавил, что Россия — громадная страна, которая способна удивить каждого.