Врач раскрыл причину распространения сибирской язвы в России Врач Болибок объяснил распространение сибирской язвы в России жадностью людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной распространения сибирской язвы в России является жадность людей, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что некоторые россияне, содержащие частный скот, забивают заболевших животных и пытаются утилизировать их через продажу мяса. Вместо этого они должны обращаться к ветеринару, чтобы исключить риски для самих себя и окружающих.

Если неблагочестивые хозяева понимают, что животное заболело, они его забивают и пытаются утилизировать: распродать, съесть, шкуру куда-то деть вместо того, чтобы обратиться к ветеринару. Сейчас корова дорогая, поэтому им жалко ее обследовать и просто так забивать, — пояснил Болибок.

По словам врача, такие владельцы скота пытаются скрыть факт заболевания животного и его падеж. Таким образом под угрозой оказываются жизни других людей и происходят вспышки заболеваний. Специалист напомнил, что заражение сибирской язвой происходит моментально. Для этого достаточно взять мясо больного животного в руки.

Болибок рассказал, что в основном очаги сибирской язвы находятся в степной зоне, где есть скотомогильники. Иногда их размывают дожди или раскапывают животные. Из-за этого споры сибирской язвы, сотни лет хранившиеся там, активизируются.

В селе Лебединка Богучарского района Воронежской области ранее число госпитализированных пациентов из очага сибирской язвы выросло до девяти человек. Все нововыявленные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.