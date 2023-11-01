Врач раскрыл, кому не стоит делать пластические операции Врач Шаров: пластические операции нельзя делать при дисморфофобии

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Пластические операции нельзя делать людям, которые страдают дисморфофобией — психическим расстройством, основанным на недовольстве собственной внешностью, предупредил пластический хирург Илья Шаров. В разговоре с aif.ru он уточнил, что в таких случаях желания пациента не связаны с модой или стереотипами.

Люди, страдающие этим расстройством, могут сосредоточиваться на мелочах и переживать из-за воображаемых дефектов и несовершенств своего облика. Конечно, в пластической хирургии есть своя мода — допустим, в одном сезоне было модно «носить» большую грудь, затем — увеличивать ягодицы. Но дисморфофобия не связана с модой и стереотипами красоты, — пояснил врач.

При подозрении на данный диагноз, по словам эксперта, лучше всего обратиться к психотерапевту, чтобы получить профессиональную оценку и квалифицированную помощь. Шаров предупредил, что иногда желание сделать пластическую операцию превращается в навязчивую идею. С этим обычно сталкиваются пациенты, которые уверены, что смогут с помощью хирургического вмешательства сразу же и радикально изменить свою жизнь.

Врач напомнил, что пластика и правда может придать уверенности в себе, но она не является единственным фактором, который способен сделать человека привлекательным. Он отметил, что пациент «может оказаться в ловушке, так как начинает считать, что каждая следующая манипуляция точно приведет его к идеалу». Также многие решаются на пластические операции из-за боязни старости или одиночества. Чаще всего такие переживания развиваются у людей среднего возраста. Врач порекомендовал попробовать принять себя и начать борьбу со страхом перед неизвестностью.

Пластический хирург Пасихат Магомедова ранее рассказала, что контроль мимики не поможет в борьбе с морщинами. По ее словам, главной причиной их появления являются возрастные изменения кожи, которая растягивается и теряет эластичность.