Врач предупредил любителей медвежатины о риске появления червей в сердце Терапевт Шехян: до 90% медведей являются переносчиками трихинел, способных проникать в сердце

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Медвежатина зачастую является «местом жительства» микроскопических червей трихинелл, которые при попадании в организм человека проникают во все мышцы, включая сердце, рассказал в беседе с LIFE.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян. По его словам, переносчиками паразитов могут быть до 90% медведей.

Мясо медведя — недиетическое, гораздо жирнее свинины, со специфическим вкусом. Главная его опасность — возможная зараженность медвежатины трихинеллезом. По разным оценкам, от 50% до 90% медведей являются носителями трихинелл — маленьких червей из отряда нематод, — рассказал врач.

Он пояснил, что в кишечнике человека трихинеллы начинают активно размножаться, а затем проникают во все мышечные ткани, в том числе и в сердце. После заражения у пациента уже на первый-второй день начинаются тошнота, изжога, диарея, затем возникают лихорадка, боль в суставах, мышечная слабость вплоть до полной дисфункции и поражение центральной нервной системы.

Как рассказал специалист, замораживание не поможет избавиться от трихинеллы, верным способом обезопасить себя от заражения является ветеринарный анализ мяса перед употреблением. Также может помочь тщательная тепловая обработка, при которой медвежатину нужно прогревать выше 77 градусов в глубине куска.

Ранее массовое отравление медвежатиной было зафиксировано в Забайкалье, у 11 обратившихся за медицинской помощью выявили трихинеллез.