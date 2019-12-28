https://static.news.ru/photo/996e58cc-2af3-11ea-b81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период новогодних праздников детям не следует давать много сладостей. Дневная норма должна составлять не более двух конфет и квадратика шоколада или одного куска торта. Об этом заявила главврач столичной детской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

По её словам, большое количество сахара приводит к снижению иммунитета, а присутствие в сладостях различных вкусовых добавок может вызвать аллергию. В качестве наименее вредных угощений врач назвала зефир, мармелад, пастилу и сухофрукты.

Детям в возрасте от одного года до четырёх лет Каширина порекомендовала не давать дополнительно сладости вообще. Специалист пояснила, что необходимую норму углеводов они получают из каш и других продуктов, составляющих дневной рацион, сообщает АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала употреблять сладости не чаще одного раза в неделю. Она также порекомендовала отдавать предпочтение фруктам или десертам на их основе, поскольку в них содержание сахара меньше, чем в кондитерских изделиях.