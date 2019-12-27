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Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, какое количество сладостей не навредит здоровью.

По её словам, кондитерские изделия являются праздничной едой, которую не стоит употреблять каждый день.

Ну в лучшем случае раз в неделю. Есть варианты здоровых десертов, — отметила она.

Стародубова уточнила, что вредные сладости можно заменить фруктами или десертами на их основе с небольшим содержанием сахара, передаёт «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что главный диетолог Минздрава РФ, директор Института питания Виктор Тутельян порекомендовал в новогоднюю ночь есть побольше зелёных салатов, пить меньше алкоголя и соблюдать умеренность.