Врач перечислила опасности автомобильного кондиционера Врач Баютина: бактерии в автомобильном кондиционере могут вызвать легионеллез и астму

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Автомобильный кондиционер без надлежащего и своевременного технического обслуживания может стать рассадником опасных для здоровья бактерий и грибов, вызывающих или обостряющих такие острые и хронические заболевания, как легионеллез или бронхиальная астма, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Дарья Баютина.

Один из самых известных обитателей кондиционера — Legionella pneumophila, попадание в дыхательные пути которого может привести к развитию легионеллеза, часто осложняющегося тяжелой атипичной пневмонией, — подчеркнула специалист.

Медик также напомнила, что среда в грязном кондиционере благоприятствует размножению микрогрибов, споры которых являются аллергеном и могут спровоцировать обострение бронхиальной астмы.

Если кондиционер чрезмерно сушит воздух, это может вызвать конъюнктивит, ринит, тонзиллит и другие воспалительные заболевания, продолжила эксперт, добавив, что автомобильным климатическим оборудованием необходимо с осторожностью пользоваться водителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Под действием низкой температуры сосуды суживаются, что может привести к повышению артериального давления и спазму сосудов, — пояснила терапевт.

Чтобы избежать простуды, Баютина порекомендовала следить за разницей между температурой в салоне автомобиля и за окном. Оптимальным является различие в 5-6 градусов.

Ранее эпидемиолог Дарья Тихонова посоветовала не оставаться в течение целого дня в помещении с работающим кондиционером и не устанавливать температуру ниже 18 градусов, особенно если на улице жарко. Оптимальной температурой Тихонова назвала 21–23 градуса.