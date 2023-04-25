Врач перечислила болезни, при которых появляются трещины на пятках Врач Романенко назвала трещины на пятках одним из признаков диабета

Фото: Shutterstock

Трещины на пятках могут появляться при диабете, нехватке витаминов и ряде других патологий, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что трещины на пятках также могут быть признаком снижения функций щитовидной железы и свидетельствовать о гипотиреозе.

Трещины на пятках могут появляться, когда нарушается питание тканей, микроциркуляция, когда плохие сосуды. То есть при атеросклерозе и сахарном диабете. <...> Другая очень частая причина повышенной сухости кожи и трещин на пятках — это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз, — пояснила врач.

По словам терапевта, при появлении трещин следует убедиться, что организм получает достаточно витаминов. Проблема может появиться при дефиците железа, витаминов группы B, а также витаминов D, A и E. Романенко предупредила, что авитаминоз ухудшает питание кожи.

Дерматолог Александр Чижов ранее предупредил, что лечение акне с помощью спиртовых растворов салициловой кислоты и травяных настоек может значительно ухудшить состояние кожи. По его словам, спирт приводит к образованию на ней трещинок, в которые может попасть инфекция. Врач также посоветовал отказаться от использования зубной пасты или меда для борьбы с акне.