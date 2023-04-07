Дерматолог перечислил опасные способы избавления от прыщей Дерматолог Чижов: избавление от прыщей с помощью спиртовых растворов может испортить кожу

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Лечение акне с помощью спиртовых растворов салициловой кислоты и травяных настоек может значительно ухудшить состояние кожи, рассказал «Москве 24» дерматолог Александр Чижов. Спирт приводит к образованию на ней трещинок, в которые может попасть инфекция, объяснил врач. Он предупредил, что использовать для избавления от прыщей зубную пасту или мед тоже противопоказано.

Спирт обезвоживает, высушивает кожу, провоцируя появление трещинок, в которые попадает инфекция. В результате состояние может стать хуже, чем до применения средства, — пояснил Чижов.

Дерматолог уточнил, что использовать салициловую мазь для лечения акне нельзя, поскольку ее жирная основа создает на коже непроницаемую пленку, образуя парниковый эффект, и способствует появлению комедонов. Эксперт рассказал: чтобы подсушить прыщ и уменьшить воспаление, некоторые используют зубную пасту, однако кожа может сильно отреагировать на ее компоненты, вплоть до развития контактного дерматита. Помимо того, на акне также категорически нельзя наносить мед, поскольку при наружном применении этот продукт является крайне аллергенным.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что избавиться от прыщей помогут средства с ретинолом. Она объяснила, что уходовая косметика с производным витамина А снижает жирность кожи, что способствует гибели бактерии акне, которая питается кожным салом.