Малышева назвала эффективный способ избавиться от прыщей Малышева рассказала, что средства с ретинолом помогут избавиться от прыщей

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Средства с ретинолом помогут избавиться от прыщей, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что уходовая косметика с производным витамина А снижает жирность кожи, что способствует гибели бактерии акне, которая питается кожным салом.

Точно так же, как люди любят сало с хлубшком, микробы едят его без хлебушка. А едят, значит размножаются. Размножаются — значит воспаления, гнойники, прыщи и так далее. Сам по себе феномен подавления выработки кожного сала равняется лечению акне, — сказала Малышева.

Кроме того, ретинол используют для заживления кожи после воспалений, так как он способствует регенерации клеток.

Ранее дерматолог Алина Лукманова рассказала, что прыщи на спине могут появиться из-за ношения недышащей синтетической одежды. По ее словам, кожа в этой области потеет сильнее, чем на лице, а накапливаемая под одеждой из синтетики влага создает благоприятные условия для размножения бактерий, что провоцирует высыпания. Помимо того, на появление прыщей может повлиять длительное ношение рюкзака, которое усиливает потоотделение и создает трение в области спины, подчеркнула специалист.