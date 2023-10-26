Врач перечислил основные ошибки при лечении насморка Лор Зайцев: нельзя лечить насморк «чем подешевле» и без советов врача

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные ошибки при лечении насморка — это отказ от советов врача, а также стремление лечиться «чем подешевле», рассказал в беседе с aif.ru врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, многие относятся к этому недомоганию с недостаточным вниманием или неправильно занимаются его лечением.

Как пояснил специалист, при первых симптомах насморка желательна консультация врача, который изнутри оценит состояние слизистой, определит, какие участки и насколько сильно затронуты, и предложит оптимальную терапию, что позволит избежать тяжелых осложнений.

Кроме того, нельзя лечиться по советам фармацевтов в аптеке, продолжил эксперт. Зачастую люди спрашивают у фармацевтов, что им лучше взять, причем нередко с формулировкой «что подешевле». И аптекарь предлагает варианты, не имея понятия об анамнезе и индивидуальных особенностях организма покупателя.

Также лор рассказал об опасности чрезмерного увлечения сосудосуживающими каплями. Дело в том, что содержащийся в них адреналин, попадая в организм, способен вызвать напряжение тканей вплоть до сердечного приступа. Если использовать это средство дольше 3–5 дней, может возникнуть привыкание.

Еще одной ошибкой Зайцев назвал использование при насморке спиртовых санитайзеров, которые крайне губительны для слизистой оболочки. То же касается и неправильного промывания носа солевыми растворами. В случае если слизистая сухая, такая процедура нанесет вред, так как еще больше иссушит ее. Также врач посоветовал ни в коем случае не использовать вместо солевого раствора травяные настои и отвары — они могут вызвать аллергическую реакцию, из-за которой человек задохнется.

Ранее врач-отоларинголог Алексей Литвинов предупредил, что игнорирование насморка может привести к абсцессу мозга и другим опасным последствиям. По словам специалиста, это связано с проникновением гноеродных бактерий в мозговые оболочки.