Врач опубликовала записки пациентов на ИВЛ с просьбами о помощи

https://static.news.ru/photo/c6c3bdfe-7f70-11ea-80c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Кировский врач Галина Краснопёрова, которая несколько лет собирала записки людей, находившихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), опубликовала послания с просьбами о помощи, мольбами и желаниями тяжелобольных пациентов.

Многие из тех, с кем я вела эту вынужденную переписку, давно поправились и забыли то время, как страшный сон. Если человек не выздоровел, а умер, то такие записки, по сути, становятся последними его словами или делом в жизни, — отметила Краснопёрова.

Врач добавила, что некоторые больные проводили на ИВЛ недели и месяцы, поэтому с трудом написанные послания часто оказывались для них единственным способом коммуникации с людьми.

Записки пациентов разместило издание «Такие дела».

Как писал NEWS.ru, главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что на ИВЛ попадал каждый второй тяжелобольной пациент с COVID-19.