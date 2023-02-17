Врач оценил опасность вновь вернувшегося в Россию «стелс-омикрона» Вирусолог Чепурнов: «стелс-омикрон» вернулся с симптоматикой остальных версий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симптоматика вновь вернувшегося в Россию «стелс-омикрона» не отличается от остальных версий вируса, считает врач Александр Чепурнов. В беседе с «КП — Новосибирск» вирусолог объяснил, что все новые варианты коронавирусной инфекции не отличаются патогенностью и характеризуются повышением температуры, болью в горле и общем состоянием разбитости.

Пока не появится гибрид с чем-нибудь неприятным из того же семейства коронавирусов, думаю, мы постепенно привыкнем к тому, что будут приходить новые варианты и новые волны. У нас много переболевших и уже вакцинированных, так что я на их месте раз в год прививался бы «Спутником-Лайт», чтобы поствакцинальный иммунитет не снижался, — пояснил специалист.

Вирусолог отметил, что цикличность возвращения вариантов коронавирусной инфекции не связана с сезонностью. Так, по словам специалиста, в России она составляет от четырех до семи месяцев: «стелс-омикрон» вернулся через пять месяцев после прошлой волны. Чепурнов отмечает, что все подварианты близки между собой, поэтому ни один из них не способен победить остальные.

Вот они и «гуляют»: то очередной вариант к нам придет, то гибрид двух разных. Вирус захватил огромное количество населения, изменяется довольно быстро. Какой-то из вариантов получает небольшое преимущество, но не такое, чтобы вытеснить другие. Это не приводит ни к чему, кроме стабильной волнообразности заболевания, — подчеркнул врач.

Он отметил, что в зоне риска остаются группы людей старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания. Подъем заболеваемости вирусолог связывает с тем, что люди перестали соблюдать еще два года назад обязательные правила: ношение масок в общественных местах и использование антисептиков.

Терапевт Андрей Рябков ранее предрек весеннюю волну коронавируса. На данный момент над COVID-19 преобладает грипп. Он отметил, разницы между подвариантами «омикрона» пока не выявлено.