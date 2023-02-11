Терапевт предрек весеннюю волну коронавируса Терапевт Рябков: в России грипп преобладает над коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что сезонную вспышку гриппа весной и летом 2023 года может сменить новая волна коронавируса. Пока же в России грипп преобладает над коронавирусом, отметил он в интервью URA.RU.

Для коронавирусной инфекции, в отличие от гриппа, не характерна сезонность. Поэтому в течение года возможно появление новых волн ковида по мере уменьшения заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ, особенно в весенне-летний период, — рассказал специалист.

Он привел данные НИИ гриппа, согласно которым, в конце января 2023 года в России вирус гриппа выявлялся в 16% случаев, а коронавирус только в 8% случаев. Рябков уточнил, что в России новые штаммы не выявляются. Преобладающим остается «Омикрон» и его разновидности, считая штамм «Кракен», характеризующийся более высокой заразностью.

По симптомам и тяжести течения болезни разницы между разновидностями «Омикрона» пока не выявлено, — подчеркнул терапевт.

Ранее внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что коронавирус едва ли способен провоцировать онкологические заболевания. По его словам, люди, перенесшие COVID-19, заболевают раком не чаще других.