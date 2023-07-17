Врач объяснила амнезию у девочки, пострадавшей в теракте на Крымском мосту Невролог Аникина назвала стресс причиной амнезии у школьницы после теракта на Крымском мосту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной потери памяти у девочки, пострадавшей при взрывах на Крымском мосту, могли стать полученные ранения или острый стресс, рассказала в беседе с Lenta.ru невролог-реабилитолог Марина Аникина. Специалист рассказала, что амнезия может быть последствием контузии или ушиба в области лобных долей.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница, пострадавшая в результате атаки на мост, не смогла назвать имена родителей, которых не удалось спасти.

По словам специалиста, к потере памяти может привести контузия головного мозга, ушиб в области лобных долей либо структурные изменения мозга, в том числе, травмы по типу диффузных аксональных повреждений. Также врач подчеркнула, что потеря памяти может стать следствием реакции нервной системы на стресс.

Невозможность одномоментного осознания произошедшего приводит к своеобразному эффекту перегоревшего предохранителя. В этот момент страдает не количество, а качество сознания и осознанности. Нервная система начинает блокировать осознание, потому что это запредельный стресс, это как эффект потери сознания в ответ на запредельную боль, — пояснила Аникина.

Для восстановления когнитивных функций девочки, по словам врача, необходима помощь психологов, психиатров и неврологов, медикаментозная терапия. Само восстановление памяти и психики зависит от ряда условий, в том числе возраста пациента, ресурсной возможности нервной системы, достаточности и сформированности защитных механизмов психики. Также играет роль типология личности, наличие социальной поддержки, квалифицированность медиков и длительность психотерапевтической работы.

Я думаю, этот период будет очень длительным. Это же не только травма, но и горе от ухода родственников в таких жутких обстоятельствах. Длительность терапии в этом случае, полагаю, может достигать нескольких лет, — подчеркнула эксперт.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских беспилотника. В результате пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с родителями на отдых из Старого Оскола. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Спасти ее близких не удалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают, кто стоит за терактом на Крымском мосту, а также владеют информаций о причинах атаки. По его словам, нужно говорить о том, что Киев убил молодую семью.