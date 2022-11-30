Врач назвала способы уберечься от ОРВИ Терапевт Савельева посоветовала пить чай со специями для профилактики ОРВИ

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Участковый терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева назвала способы не заразиться ОРВИ в пиковый сезон. Врач советует носить в общественных местах маски и пить чай со специями, сообщает Lenta.ru.

Также врач предложила и другие способы уберечься от простудных заболеваний.

Определить наступление ОРВИ можно по насморку и заложенности носа, боли в горле, повышенной температуре тела, кашлю. Нередко заболевание сопровождается головной болью, болью в мышцах и суставах, ощущениями ломоты всего тела, интоксикацией. При этом сердце начинает биться неровно, мутнеет сознание, понижается давление, — описала симптомы простудного заболевания специалист.

Снизить риск заражения можно, если избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды, это, в первую очередь чиханье и кашель. В пиковый сезон стоит отказаться от похода в людные места. В случае если нет возможности избежать контакта с больными, нужно использовать четырехслойную марлевую маску, которую нужно менять каждые два-три часа.

Не стоит отказывать от народных средств защиты от вирусов. Так, огромное количество фитонцидов, обладающих антибактериальными свойствами, содержится в можжевельнике. Ветки растения можно поместить в комнате, а само помещение нужно проветривать как можно чаще.

В период пиковой заболеваемости простудами нужно больше времени проводить в тепле, пить горячий чай с добавлением таких согревающих специй, как корица, базилик, гвоздика. Это поможет минимизировать риски заболеваний.

Родителям необходимо позаботиться о здоровье детей: следует регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептическими салфетками. Можно провести курс витамина С для укрепления иммунитета, также стоит сделать прививку от гриппа.

Ранее в Калининградской области жителей призвали вновь носить маски в общественных местах. Также органам здравоохранения, образования, социального обслуживания рекомендовано ввести меры профилактики и противоэпидемические мероприятия.