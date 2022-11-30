Калининградцам рекомендовали снова ходить в масках Власти Калининграда рекомендовали снова носить маски в общественных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области призвали вновь носить маски в общественных местах. Также органам здравоохранения, образования, социального обслуживания рекомендовано ввести меры профилактики и противоэпидемические мероприятия. В ведомстве отметили, что рекомендации связаны с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты. Не забывать мыть руки и обрабатывать их предназначенными для этих целей дезсредствами. Чаще проветривать помещения, одеваться по погоде, — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 14%, при этом больше всего болезнь распространяется среди детей 7–14 лет — показатель вырос на 61,6%. Также постепенно растет заболеваемость гриппом, превалирующими при этом являются вирусы гриппа А, H1N1 и 09. На фоне этого растет число случаев внебольничной пневмонии, а также ухудшается ситуация по коронавирусной инфекции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России выявлены новые варианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1 и «цербер». Они распространяются быстрее других вариантов COVID-19. По словам представителей ведомства, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 20 регионах страны. В частности, речь идет о Москве и Московской области.