Роспотребнадзор сообщил об особенностях новых выявленных штаммов COVID-19 Роспотребнадзор рассказал, что новые выявленные штаммы COVID-19 распространяются быстрее прошлых

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В России выявлены новые варианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1 и «цербер», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Они распространяются быстрее других вариантов COVID-19. По словам представителей ведомства, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 20 регионах страны. В частности, речь идет о Москве и Московской области, передает ТАСС.

С наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. И это несмотря на незначительные показатели заболеваемости по этой группе инфекций, — заметили в Роспотребнадзоре.

Как подчеркнули в ведомстве, в РФ доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за месяц увеличилась. Показатели прибавили с 1,9% до 2,9%. В Роспотребнадзоре добавили, что тяжелых осложнений помогает избежать своевременная вакцинация от гриппа. В том числе это касается и пневмонии.

Ранее стало известно, что в Москве уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 30%. Журналисты сообщили об этом 13-го числа со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. С 31 октября по 6 ноября COVID-19 был выявлен у 4655 жителей столицы, а с 7 по 13 ноября — у 6063.

Уровень смертности в результате заражения коронавирусом также вырос. За последнюю на тот момент неделю было зафиксировано 84 летальных исхода, за предыдущие семь дней скончался 71 человек.