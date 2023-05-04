Врач назвала полезные свойства пивных дрожжей Дерматолог Жовтан назвала пивные дрожжи природным усилителем работы органов пищеварения

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Пивные дрожжи содержат витамины групп А, В, Е, D, а также серу, магний, фосфор, цинк и незаменимые аминокислоты, необходимые человеческому организму для нормализации обменных процессов, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан. Она уточнила, что речь идет об окультуренных формах различных рас дрожжей вида Saccharomyces и Brettanomyces.

Также пивные дрожжи усиливают ферментную активность работы системы пищеварения и могут способствовать активизации работы пищеварительной системы, — подчеркнула эксперт.

Особую пользу пивные дрожжи приносят при лечении заболеваний кожи, волос и ногтей. Это полезная добавка для людей, придерживающихся вегетарианства, а также при ослаблении иммунитета, заболеваниях ЖКТ и нарушениях обмена веществ.

При этом, по словам Жовтан, пивные дрожжи не являются лекарственным препаратом, и назначать их в комплексном лечении должен врач, так как для их приема есть ряд противопоказаний.

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