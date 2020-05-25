Врач назвал отличия коронавируса от свиного гриппа

https://static.news.ru/photo/b1af0d24-9f23-11ea-855d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Человек, заболевший коронавирусом, может продолжать заражать других людей в течение 14 дней. У свиного гриппа период инкубационного периода составляет от 2 до 4 дней. Об этом рассказал заведующий отделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын.

Также человек с коронавирусной инфекцией может заразить большее количество людей в течение всего инкубационного периода, в то время как при свином гриппе человек становится заразным за сутки до появления клинических симптомов.

В чём сложность этого заболевания? Мы его не знаем. Только сейчас появляются средства диагностики, разрабатываются средства лечения, — сказал врач.

Как ранее писал NEWS.ru, шведские исследователи из Академического госпиталя Уппсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.