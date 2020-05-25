Медики нашли способ смягчить тяжёлую форму COVID-19 и сохранить лёгкие

Шведские исследователи из Академического госпиталя Упсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.
Благодаря этому способу медики могут управлять иммунной системой с помощью стволовых клеток. Таким образом пациент, получивший лечение с применением нового способа, не будет нуждаться в иммунодепрессантах, которые наносят большой вред организму, несмотря на способность бороться с вирусами,
Ранее NEWS.ru писал, что сингапурские учёные установили сроки «заразности» пациентов с COVID-19. По данным исследования, пациенты не могут заразить других людей спустя 11 дней после начала болезни. Отмечается, что заразным пациент становится за два дня до появления у него симптомов заболевания.
Добавьте наши новости в избранные источники