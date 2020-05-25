Здоровье

Медики нашли способ смягчить тяжёлую форму COVID-19 и сохранить лёгкие

04:16, 26 мая 2020
Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Шведские исследователи из Академического госпиталя Упсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.

Благодаря этому способу медики могут управлять иммунной системой с помощью стволовых клеток. Таким образом пациент, получивший лечение с применением нового способа, не будет нуждаться в иммунодепрессантах, которые наносят большой вред организму, несмотря на способность бороться с вирусами, сообщает «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что сингапурские учёные установили сроки «заразности» пациентов с COVID-19. По данным исследования, пациенты не могут заразить других людей спустя 11 дней после начала болезни. Отмечается, что заразным пациент становится за два дня до появления у него симптомов заболевания.

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