Врач назвала наиболее коварный тип инфаркта Врач Спирочкина назвала безболевой тип инфаркта наиболее опасным

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Инфаркт может произойти даже при полном отсутствии каких-либо симптомов, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач общей практики Елена Спирочкина. По ее словам, безболевой вид сердечного приступа является наиболее коварным и опасным.

В этом случае у пациента не болит вообще ничего, отмечается только повышение давления, общая слабость, недомогание. Человек не чувствует никаких симптомов, ему просто становится нехорошо. Приезжает скорая, врач снимает ЭКГ и констатирует инфаркт, — пояснила медик.

Врач также добавила, что существует ряд других необычных симптомов инфаркта миокарда. Один из них — церебральный, признаками которого являются головная боль и головокружение. Для бронхиального симптома характерны одышка и чувство нехватки воздуха, вплоть до приступов удушья, когда человек не может либо вдохнуть, либо выдохнуть. При абдоминальном симптоме пациент испытывает боли в области желудка, кишечника или малого таза.

Есть еще аритмический симптом, когда пациенты вообще не испытывают никаких болей, но жалуются на нарушение ритма сердца. Жалобы звучат следующим образом: «сердце замирает», «сердце стучит слишком быстро», «сердце стучит не ритмично», — рассказала специалист.

Ранее хирург Марк Гадзиян рассказал, что вовремя сданный анализ «на тромбообразование» может спасти человеку жизнь. По словам врача, о появлении тромбов может говорить такой симптом, как тревожное ощущение в груди.