Врач назвала факторы риска развития психических расстройств на работе Врач Евстигнеева: недостаток рабочих навыков может привести к развитию психических расстройств

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Одним из основных факторов риска развития психических расстройств на работе является недостаток компетенций и навыков у работника, предупредила специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Вера Евстигнеева. Она пояснила «МК в Рязани», что способность человека выполнять работу на конкретной должности отражается на его внутреннем состоянии. По ее словам, недостаток навыков также может спровоцировать злоупотребление алкоголем.

Как уточняет издание, на внутреннее состояние могут влиять также характер трудовой деятельности, отношения с руководством и внутри коллектива. Врач предупредила работодателей, что эмоциональная нестабильность сотрудников приводит к экономическим издержкам, так как снижается производительность труда.

Евстигнеева отметила, что исправить ситуацию можно тремя способами. Работодателям рекомендуется сокращать факторы риска, связанные с трудовой деятельностью, и обеспечить охрану психического здоровья сотрудников. Также важно развивать позитивные аспекты труда и сильные стороны сотрудников. Кроме того, самим работникам не следует игнорировать наличие психических проблем — важно проработать их со специалистом.

Психолог Евгения Пименова ранее объяснила, что некоторые люди имеют привычку «заливать» проблемы алкоголем, так как видят в спиртном некое спасение, возможность расслабиться и на время избавиться от гнетущих чувств. По ее словам, к помощи алкоголя обычно прибегают, когда человек находится в состоянии стресса и ему сложно справиться с этим.