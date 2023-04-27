Психолог объяснила привычку «заливать» спиртным тяжелые периоды жизни Психолог Пименова: люди «заливают» проблемы алкоголем, видя в нем спасение от стресса

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Причина того, что некоторые люди предпочитают «заливать» свои проблемы алкоголем, кроется в том, что они видят в спиртном некое спасение, возможность расслабиться и на время избавиться от гнетущих чувств, сказала в беседе с NEWS.ru психолог Евгения Пименова. По ее словам, к помощи алкоголя обычно прибегают, когда человек находится в состоянии стресса и ему сложно справиться с этим.

Тем более [что] это находит отражение в нашей культуре. Картинки всплывают перед глазами: друзья в трудные минуты собираются вместе за столом, чтобы выпить и поговорить о тяжелой жизни, — отметила эксперт.

Она пояснила, что алкоголь делает мышление более инертным и способствует некоторому отключению от ситуации, однако он лишь ситуативно снимает напряжение и возникшую проблему не решает. Более того, спиртное ее усугубляет, поскольку после употребления алкоголя человек попадает в еще большую эмоциональную яму. К тому же возрастает привыкаемость к алкоголю, провоцируя сначала психологическую, а затем и физиологическую зависимость.

Также важно учитывать, что алкоголь — это депрессант, поэтому позитивные мысли потихоньку начинают заменяться негативными. Из средства, которое вначале работало, алкоголь превращается в то, что усугубляет плохое эмоциональное состояние, — заключила специалист.

Ранее невролог Елена Мирошник развеяла популярный миф о том, что алкоголь разрушает клетки головного мозга. При этом она отметила, что регулярное или избыточное употребление спиртного негативно сказывается на работе центральной нервной системы, поскольку приводит к дефициту витаминов группы B.