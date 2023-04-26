Невролог развеяла миф о влиянии алкоголя на мозг Невролог Мирошник объяснила, что алкоголь не сможет разрушить клетки мозга

Фото: Shutterstock

Алкоголь не может разрушить клетки мозга, развеяла популярный миф о вреде спиртного врач-невролог Елена Мирошник. Она пояснила «Москве 24», что при этом регулярное или избыточное употребление спиртосодержащих напитков все же негативно сказывается на работе центральной нервной системы. По словам специалиста, возникает дефицит витаминов группы B.

Регулярное или избыточное употребление алкоголя приводит к тому, что ферментная система рано или поздно начинает истощаться. Из-за этого может возникать дефицит витаминов группы B, в особенности B1, который как раз участвует в реакциях центральной и периферической нервной системы. То есть он вреден, но клетки не убивает, — рассказала врач.

Невролог отметила, что при этом миф о положительном влиянии классической музыки, особенно композиций Моцарта, соответствует действительности. Она рассказала об исследовании, в ходе которого выяснилось, что в музыке этого композитора содержится максимальное количество высокочастотных звуков. Они соответствуют ритму человеческого мозга, благодаря чему он находится на альфа-волне. Это позволяет легче обучаться, хорошо воспринимать информацию и почувствовать расслабленность.

Кроме того, невролог рассказала, что в молодом возрасте люди действительно легче обучаются. Это связано с тем, что ребенок постигает окружающий мир и получает знания для выживания, а взрослые исходят из своего опыта и ищут информацию для конечного результата конкретной задачи. Мирошник пояснила, что, в связи с этим, желание учиться снижается, а знания воспринимаются определенными кусками.

Психолог Михаил Хорс ранее рассказал, что в праздники и выходные лучше отказаться от злоупотребления алкоголем, так как спиртосодержащие напитки воздействуют на нервную систему как депрессант и нагружают ее. По его словам, человек будет быстрее уставать, если станет выпивать в выходные, а также не будет чувствовать себя отдохнувшим в начале недели.