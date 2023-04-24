Психолог объяснил, почему люди могут уставать во время выходных Психолог Хорс предупредил об усилении усталости при употреблении алкоголя в выходные дни

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В праздники и выходные лучше отказаться от злоупотребления алкоголем, так как спиртосодержащие напитки воздействуют на нервную систему как депрессант и нагружают ее, предупредил клинический психолог Михаил Хорс. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что человек будет быстрее уставать, если станет выпивать в выходные, а также не будет чувствовать себя отдохнувшим в начале недели.

Алкоголь в моменте ощущается как релаксант, а на самом деле он депрессант и сильно нагружает нервную систему человека. Алкоголь приводит к тому, что мы чувствуем себя уставшими к выходным. Чем человек меньше пьет, тем меньше нуждается в перезагрузке, — предупредил Хорс.

По словам психолога, в майские праздники лучше отдать предпочтение активному отдыху, прогулкам на свежем воздухе, путешествиям, сну и правильному питанию. Он пояснил, что это поможет действительно набраться сил для дальнейшей работы.

Хорс отметил, что многие люди становятся зависимы от алкоголя, сериалов и вредной еды, без которых не могут представить свои выходные. Специалист уточнил, что человек не сможет отказаться от таких привычек, пока будет считать, что это его истинное желание. В связи с этим для некоторых людей выходные проходят монотонно и приводят к еще большей усталости.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее посоветовала родителям распределить обязанности перед семейным отдыхом с детьми. По ее словам, супруги должны быть готовы брать на себя ответственность и давать друг другу свободное время в отпуске, чтобы избежать конфликтов.