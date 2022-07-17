Врач назвал новый симптом заражения оспой обезьян Доктор медицинских наук: боль в горле может стать симптомом заражения оспой обезьян

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Боль в горле, которая вызвана интоксикацией вируса и увеличением лимфоузлов, может стать новым симптомом заражения оспой обезьян, заявил доктор медицинских наук, врач-педиатр Сергей Токарев. В разговоре с URA.RU он напомнил, что самыми характерными симптомами данного вида инфекции остаются лихорадка, сыпь и увеличение лимфоузлов. По словам врача, другими сигналами заражения оспой обезьян также может стать недомогание и лихорадка. Токарев отметил, что боль в области горла при оспе обезьян может появиться на фоне повышенной температуры и воспаления в лимфоузлах.

При оспе обезьян преобладают симптомы вирусной инфекции. Поэтому здесь могут присутствовать и боли в горле, и общее недомогание, и лихорадка, и болезненность лимфоузлов. Но самое главное — это сыпь, которая имеет стадийный, симметричный, системный характер. Боль в горле при оспе обезьян может возникать на фоне повышения температуры, общего интоксикационного синдрома и может быть связана с воспалительными процессами в регионарных лимфоузлах — шейных и подчелюстных, — пояснил Токарев.

По словам врача, легкое течение заболевания можно спутать с аллергией. Токарев указал, что сыпь на теле при оспе обезьян развивается поэтапно: от пустул и корочек до других видов экзантем. В связи с этим доктор наук порекомендовал обратиться к врачу после обнаружения сыпи.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что общее недомогание, высокая температура, увеличение лимфоузлов и сыпь могут свидетельствовать о заражении оспой обезьян. Он отметил, что проявления этой инфекции сходны с симптоматикой гриппа, а продолжительность болезни составляет около трех недель.