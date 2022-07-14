«Как у гриппа»: названы характерные симптомы оспы обезьян Иммунолог Крючков назвал высокую температуру, сыпь и недомогание симптомами оспы обезьян

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Общее недомогание, высокая температура, увеличение лимфоузлов и сыпь могут свидетельствовать о заражении оспой обезьян, заявил в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что проявления этой инфекции сходны с симптоматикой гриппа, а продолжительность болезни составляет около трех недель.

Во-первых, там присутствуют симптомы как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы, — сказал Крючков.

При обнаружении этих симптомов эксперт посоветовал самоизолироваться и вызвать врача. Специалист возьмет соответствующей анализ и поставит точный диагноз, до этого с людьми лучше не контактировать, чтобы минимизировать риск распространить инфекцию.

Определить, чем вы больны, не так уж сложно. Если диагноз «оспа обезьян» подтвердится, то для вас установят карантин. Если нет, будут лечить от другой болезни, — добавил Крючков.

Первый случай заражения оспой обезьян в России был выявлен 12 июля. Зараженный вернулся в страну из Португалии. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, риск заразиться оспой обезьян для россиян существует, но его можно свести к минимуму, если соблюдать ряд правил.

Ранее стало известно, что научный центр Роспотребнадзора «Вектор» разрабатывает новую вакцину для лечения оспы. Сейчас препарат проходит тестирование.