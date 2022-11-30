Врач назвал главную опасность катания на тюбингах Врач Авербах: тюбинги опасны своей неуправляемостью

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Основная опасность катаний на тюбингах заключается в том, что они практически не управляются, а из-за их формы их тяжело завалить набок или притормозить, рассказал «Слову и Делу» врач скорой помощи Лев Авербах. По его словам, сам процесс спуска на тюбинге безопасен, травмы случаются именно при падении с него. Эксперт отметил, что безопасность катания зависит больше от аккуратности и осмотрительности оператора. Чтобы предотвратить травмы, рядом с ребенком должен быть внимательный взрослый.

Так-то, если просто съехал, ничего с тобой не произойдет. Но если упал на склоне на лед, тут и травмы случаются. И травмы черепа у нас были, и переломы, и компрессионные — позвоночники ломаются. Еще очень много травм, когда ватрушку за машину цепляют на тросе, — рассказал Авербах.

Врач уточнил, что помимо катания на прицепленном за машину тюбинге также опасно скатываться на нем «паровозиком» или в массовых спусках. По словам эксперта, в таком случае получить перелом легче, чем при индивидуальном катании. В случае травмы важно обратиться к медицинским работникам — на организованных склонах всегда есть дежурные врачи. Однако если горка неорганизованная, скорая может добраться не сразу, предупредил специалист.

В Алтайском крае ранее погиб 16-летний подросток во время катания на тюбинге. Инцидент произошел вечером 20 ноября в поселке Сорокино города Бийска. Тюбинг, в котором находился подросток, был прицеплен буксировочным тросом к автомобилю. В ходе движения тюбинг вынесло на обочину, где он столкнулся с припаркованной машиной. Подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.