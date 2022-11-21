На Алтае подросток погиб во время катания на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае 16-летний подросток погиб во время катания на тюбинге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СКР. Проводится прокурорская проверка.

Инцидент произошел вечером 20 ноября в поселке Сорокино города Бийска. Тюбинг, в котором находился подросток, был прицеплен буксировочным тросом к автомобилю. В ходе движения тюбинг вынесло на обочину, где он столкнулся с припаркованной машиной. В результате подросток получил травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.