В Алтайском крае 16-летний подросток погиб во время катания на тюбинге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СКР. Проводится прокурорская проверка.
Инцидент произошел вечером 20 ноября в поселке Сорокино города Бийска. Тюбинг, в котором находился подросток, был прицеплен буксировочным тросом к автомобилю. В ходе движения тюбинг вынесло на обочину, где он столкнулся с припаркованной машиной. В результате подросток получил травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Возбуждено уголовно по факту смерти 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.